اكد رئيس لجنة الامن القومي والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي "حشمت الله فلاحت بيشه": ان علاقات ايران مع دول آسيا الوسطى تطورت بشكل متوازن خلال العقود الثلاثة الماضية.

جاء ذلك خلال سفراء قرغيزستان "عوض بيك عبد الرزاق اوف"، واوزبكستان "بهادر عبدالله اوف"، وطاجيكستان "نعمت الله امام زاده"، وتركمانستان "احمد قربانوف"، اليوم الاربعاء مع رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية "حشمت الله فلاحت بيشه" وعدد من اعضاء اللجنة.

واشار فلاحت بيشه في بداية اللقاء الى اهمية العلاقات الودية بين دول الجوار، وقال: نظرا الى الاواصر التاريخية والثقافية التي تربط الشعب الايراني مع شعوب دول آسيا الوسطى، فان السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية قائمة على المزيد من تعزيز العلاقات مع هذه الدول.

واضاف: ان علاقات ايران مع دول آسيا الوسطى تطورت بشكل متوازن خلال العقود الثلاثة الماضية.

واشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الى تشكيل لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى الاسلامي مع جميع دول آسيا الوسطى، مبديا ترحيب مجلس الشورى الاسلامي بتعزيز العلاقات والتعاون مع برلمانات دول آسيا الوسطى في المنظمات الدولية والاقليمية.

من جانبهم اشار سفراء رابطة الدول المستقلة في هذا اللقاء الى علاقات حسن الجوار بين ايران وبلدانهم، واكدوا على الاستفادة من جميع الطاقات التي يمتلكها الطرفان لتنمية العلاقات الثنائية.

كما تم التأكيد في هذا اللقاء على توسيع الروابط البرلمانية بهدف تسهيل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص بين ايران ودول آسيا الوسطى.

واشار سفراء رابطة الدول المستقلة في ختام اللقاء الى الارتقاء بمستوى الثقة السياسية بين دول المنطقة، واعربوا عن املهم في تنمية التعاون بين هذه الدول والجمهورية الاسلامية الايرانية في سياق ارساء السلام والاستقرار بالمنطقة.