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رقم الخبر: 232304 تاريخ النشر: أيلول 13, 2018 الوقت: 09:19 الاقسام: سياسة  
ايران ردت على جميع التهديدات السياسية والامنية
مسؤول امني ايراني:

ايران ردت على جميع التهديدات السياسية والامنية

قال مستشار وزير الامن ومدير دائرة الامن في خراسان الرضوية: ان ايران استطاعت حتى الان ان ترد بشكل جيد على جميع التهديدات السياسية والامنية للاعداء.

وقال في اجتماع لمسؤولي المحافظة: ان العدو يتابع بقلق بالغ الانجازات الاقليمية التي حققتها الجمهورية الاسلامية ويحاول بشكل واخر المساس بالعلاقات القائمة بين ايران ودول المنطقة.

واوضح ان العدو يحاول اثارة الشقاق داخل المجتمع من خلال استهدافه الوضع المعيشي لابناء الشعب وممارسة الضغوط الاقتصادية علىهم.

وشدد بالقول: ان الشعب الايراني وبتوجيهات سماحة القائد وما يتمتع به من وعي وحكمة قادر على افشال جميع مؤامرات الاعداء.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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