قال ممثل روسيا الدائم لدى الامم المتحدة ان وزير الخارجية الروسي سرغئي لافرورف سيشارك في اجتماع مجلس الامن حول ايران.

واضاف 'واسيلي نبنزيا' في حديث للمراسلين ان الاجتماع سيعقد في ال26 من سبتمبر -ايلول الجاري برئاسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب. وتتولي اميركا في شهر سبتمبر الرئاسة الدورية لمجلس الامن.

من جهة أخرى اعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ان روسيا بحاجة للبحث عن أشكال وآليات جديدة للتعاون مع إيران في ظل العقوبات الأميركية الجديدة.

وقال نوفاك، للصحفيين على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي الشرقي: ”ناقشنا استمرار تطوير التعاون بين شركاتنا وروسيا وإيران، ونحن نهدف إلى الحفاظ على التعاون، لكننا بحاجة إلى إيجاد أشكال وآليات جديدة تسمح بتنفيذ ذلك في ظل الظروف الراهنة .

وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن الشركات الروسية تدرس بشكل مستقل، الأساس القانوني لدراسة إمكانية العمل في إيران، مضيفا: 'بما أن العقوبات لم تفرض بعد، يجب أن يتم التقييم على أساس الوثائق التي ستظهر'.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المذكور، واستئناف العقوبات التي تم تعلىقها نتيجة للتوصل إلى الاتفاق.

وعارضت الدول الحليفة للولايات المتحدة، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، هذه الخطوة الأمريكية معلنة بأنها تعتزم الالتزام بتنفيذ شروط الصفقة مع إيران كما كان عليه الحال في الماضي.

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/سبتمبر الجاري، تحت عنوان 'الشرق الأقصى وتوسيع حدود الفرص'.