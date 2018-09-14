عدّت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الاعتداءات على السفارات والقنصليات امر يسيء لسمعة البلاد على الصعيد الدولي.

وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي اكرم البياتي، في تصريحات صحفية: 'ان اي تجاوز على القنصليات والسفارات في العراق سيؤثر على موقفه امام المجتمع الدولي وسيحرجه، ويسيء إلى سمعته'.

واشار البياتي الى 'إن السفارات والقنصليات محمية دوليا وفق اتفاقات ومعاهدات، وان العراق ملزم بحمايتها، وأي تجاوز عليها سيؤثر على موقفه إمام المجتمع الدولي وسيحرجه'. موضحا 'ان اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، والتي صادق عليها العراق تلزمه بحماية كل هذه البعثات والسفارات والقنصليات وموظفيها وبناياتها وجميع ممتلكاتها، وانه لا يمكن التجاوز عليها بأي شكل من الإشكال، لانها تمتلك حصانة دبلوماسية، ومن مسؤولية الحكومة العراقية حمايتها'.

وكانت القنصلية الايرانية في محافظة البصرة قد تعرضت للحرق يوم الجمعة الماضي من قبل مجاميع تخريبية، سعت الى تشويه التظاهرات السلمية المطالبة بتحسين الخدمات في المحافظة.

وقد تم يوم الثلاثاء افتتاح المبنى الجديد للقنصلية الايرانية في البصرة ، برعاية السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي وحضور عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية البارزة في المحافظة، حيث اشار السفير مسجدي خلال مؤتمر صحفي اعقب مراسم افتتاح القنصلية الى 'ان علاقات إيران والعراق استراتيجة وأخوية ولن تتأثر بحرق القنصلية، وهناك تعاون عسكري واقتصادي وثقافي مع العراق'.

محافظ البصرة يتوعد الضالعين بحرق القنصلية الإيرانية بحساب عسير

توعد محافظ البصرة اسعد العيداني، الضالعين بعملية حرق مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة بحساب عسير، مؤكدا وجود فرق متخصصة تتابع التحقيق بتلك العملية.

وقال العيداني في تصريحات صحفية نقلتها عنه وسائل اعلام محلية عراقية، الاربعاء، 'توجد فرق تحقيقية متخصصة تتابع التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث الذي حصل للقنصلية الإيرانية في محافظة البصرة، وحينما تكون هذه النتائج وافية وكافية حول الموضوع، سوف تعلن للملأ، وسيحاسب حسابا عسيرا من قام بحرق هذه القنصلية'.