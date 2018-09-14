رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية اتهامات اللجنة الرباعية للجامعة العربية ووصفها بانها واهية، ونصحها بالرد بشكل بناء على جهود ومبادرات ايران لاقامة حوار وتعاون اقليمي.

وادان قاسمي في بيان، ممارسات ونشاطات اللجنة الرباعية للجامعة العربية المعادية لايران، واصفا صدور مثل هذا البيان في الذكرى السنوية لهجمات 11سبتمبر التي نفذها يعض رعايا هذه الدول بانه انموذج آخر لاسقاط الاتهامات ومحاولة لحرف الرأي العام الاقليمي والعالمي عن الدعم الذي تقدمه ههذ الدول للارهاب والجماعات الارهابية.

واوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان بيان اللجنة الرباعية العربية صدر في الوقت الذي يرتكب فيه معدوه كارثة انسانية غيرمسبوقة نتيجة العدوان على اليمن، اذ دمروا خلاله جميع البنى التحتية في هذا البلد، مسببين المجاعة والمرض والتشريد والفقر لملايين الابرياء.

واضاف قاسمي: في مثل هذه الظروف، يصر المعتدون على الاستمرار في خطأهم الكارثي مدعومين من بعض الدول الاجنبية ، مع تجاهل يومي لمناشدات المنظمات والجماعات الدولية.

وتابع قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية طالما دعت الى اعتماد سياسة حسن الجوار مع الثقة والاحترام المتبادلين مع دول الجوار وعلى الحدود بمنأى عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.

واكد قاسمي انه خلافا لما يزعم البيان فان الجمهورية الاسلامية الايرانية وطيلة السنوات الماضية اثبتت انها تقف الى جانب دول المنطقة في الظروف الصعبة بطلب من الدول نفسها.

واردف المتحدث باسم الخارجية الايرانية قائلا: نعتقد ان المزاعم والادعاءات الواردة في هذا البيان ناتجة قبل كل شيء عن أوهام وسياسات مفروضة على هذه الدول للتخويف من ايران، وهي تفتقر الى ادلة موضوعية ولا تستند الى الواقع مطلقا.

وقال قاسمي: من الافضل ان تستجيب هذه الدول لدعوات ايران للحوار والتعاون الاقليمي البناء بدلا من اللجوء الى هذه الاساليب والتوجهات الفاشلة.

وكانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المكونة من الامـارات (رئاسة اللجنة) والبحرين والسعودية ومـصر عقدت اجتماعها في مقر الأمانة العامـة للجامعة العربية على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة.