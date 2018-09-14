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رقم الخبر: 232288 تاريخ النشر: أيلول 12, 2018 الوقت: 22:01 الاقسام: عربيات  
مصرع مرتزقة وتدمير آلية في محاولة تسلل بالجوف
طيران العدوان يستهدف منزلا في الظاهر بصعدة

مصرع مرتزقة وتدمير آلية في محاولة تسلل بالجوف

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح اخرون، الأربعاء، أثناء محاولتهم التسلل في جبهة حام بمحافظة الجوف.

أفاد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" سقوط قتلى وجرحى في صفوف الغزاة بتفجير عبوة ناسفة أثناء محاولة تسلل لهم باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة حام.

كما دمر الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية ما أسفر عن مقتل طاقمها شرق صفر الحنايا بالجبهة نفسها وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان.

يأتي ذلك في سياق معركة التنكيل التي يخوضها الجيش واللجان الشعبية ضد العدوان ومرتزقته في مختلف جبهات القتال.

من جهة اخرى أصيب رجل وامرأة، الأربعاء، بغارة لطيرن العدوان السعودي الأمريكي على منزل بمحافظة صعدة شمال البلاد. وأفاد مراسل "المسيرة نت" في المحافظة إصابة رجل وامرأة بغارة للعدوان استهدفت منزلا بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر.

ولا يكاد يمر يوم دون سقوط ضحايا من المدنيين في المديريات المحاذية للحدود في محافظة صعدة جراء غارات  لطيران العدوان او القصف المدفعي الصاروخي السعودي .

 

 
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مصدر الخبر: صنعاء ـ وكالات
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