أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي البوابات المؤدية إلى قرية الخان الأحمر شرق القدس وسط خشية من اقتحام القرية وهدمها.

في المقابل أعلن أهالي الخان الأحمر عن رفضهم إخلاء منازلهم والصمود في وجه الاحتلال الاسرائيلي وآلياته وأكدوا أنهم لن يسمحوا بتمرير مشروع الاستيطان الذي سيربط المستوطنات المحيطة بالقدس على شكل حزام استيطاني.

هذا وانتهت المهلة التي منحتها المحكمة العليا الإسرائيلية لأهالي القرية بالإخلاء بعد رفضها طلب الالتماس وموافقتها على الهدم.

بدوره، اتّهم وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي الإدارة الأميركية بمحاولة تصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها موقف المالكي ذاك جاء خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب.

من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "أسفه" لقرار أمريكا قطع تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأكد التزام باريس بمساعدة الوكالة لتخطي الأزمة التي تمر بها.

واعتبر ماكرون، خلال محادثة هاتفية مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الأربعاء، أن خدمات الأونروا "ضرورية للاستقرار المحلي والإقليمي"، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.

واتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الشهر الماضي، سلسلة إجراءات ضد الفلسطينيين، بينها إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الثنائية للفلسطينيين، وقطع التمويل المالي عن "الأونروا" .

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بذريعة رفض القادة الفلسطينيين التواصل مع إدارة ترامب وبدء مفاوضات سلام مع" إسرائيل".

على المستوى الأمني اعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر الاربعاء، 23 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن مصادر محلية قولها: إن قوات العدو نقلت المعتقلين إلى أماكن مجهولة، كما استولت خلال عمليات دهم وتفتيش منازل المواطنين على آلاف الشواقل.

وألقى شبان عبوات محلية الصنع "أكواع" خلال المواجهات مع قوات العدو في بلدة أبوديس شرق القدس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اقتحمت مدينة جنين ، وبلدة عزون شرق قلقيليه وبلدة سلواد في رام الله.

وفي غضون ذلك اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ مجموعة من المستوطنين اقتحمت، ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة العدو الصهيوني الخاصة.

يشار الى ان المستوطنين يواصلون اقتحاماتهم اليومية (عدا الجمعة والسبت) لباحات المسجد الاقصى المبارك بحجة الأعياد اليهودية. حيث اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.