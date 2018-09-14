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رقم الخبر: 232286 تاريخ النشر: أيلول 12, 2018 الوقت: 22:05 الاقسام: عربيات  
طائرة مصر للطيران تهبط بسلام في بلغراد بعد انفجار إطاراتها الخلفية

طائرة مصر للطيران تهبط بسلام في بلغراد بعد انفجار إطاراتها الخلفية

هبطت طائرة مصر للطيران، الأربعاء، بسلام بمطار بلغراد بجمهورية صربيا، بعد انفجار إطاراتها الخلفية في الجانبين أثناء الهبوط، دون وقوع إصابات بين الركاب.

وأوضحت مصادر بمصر الطيران، أن الطائرة من طراز بوينغ 737/800 كانت في رحلة خاصة تحمل رقم 3100 إلى مطار بلغراد، حيث أن الشركة لا تسير رحلات إلى تلك الوجهة، وأن قائد الطائرة فوجئ بانفجار الإطارات أثناء الهبوط، وتمكن من الحفاظ على مسارها دون انحرافها عن المدرج، ولم تحدث تلفيات سوى في إطارات الطائرة فقط.

وأضافت المصادر، أنه تم إغلاق المدرج لسحب الطائرة للصيانة، مشيرة إلى أن انفجار إطارات الجانبين تؤكد حتمية وجود شيء ما طارئ بأرضية المدرج الخاص بهبوط الطائرة، مثلا عدم استواء أرضيته.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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