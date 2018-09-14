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رقم الخبر: 232285 تاريخ النشر: أيلول 12, 2018 الوقت: 22:06 الاقسام: عربيات  
السلطات البحرينية تمنع دخول الباكستانيين الى أراضيها

السلطات البحرينية تمنع دخول الباكستانيين الى أراضيها

كشفت صحيفة “غلف ديلي نيوز GDN” المحلية الناطقة بالإنجليزية نقلا عن عدد من المواطنين الباكستانيين بأنه تم منعهم من دخول البحرين مؤخرا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن السلطات البحرينية فرضت حظرا على دخول الباكستانيين إلى البلاد، ناقلة عن مسؤول في شركة محلية قوله إنها واجهت مشكلة في طلبات التأشيرات للباكستانيين لدى هيئة تنظيم سوق العمل.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه “تم تعليق طلبات قدّمت لاستصدار تأشيرات جديدة لباكستانيين”.

كما أوضحت الصحيفة أن عدة باكستانيين استُدعوا إلى مراكز شرطة للتحقق من بصماتهم، في حين أخبر العديد من المواطنين الباكستانيين الصحيفة أنه طُلب منهم الحضور إلى أقرب مركز شرطة إليهم مصطحبين جواز سفرهم الأصلي وبطاقتهم الشخصية، حيث تم أخذ بصماتهم.

وقالت الصحيفة إن هذه الإجراءات الأمنية دخلت حيز التنفيذ بشكل غير معلن ضد الباكستانيين منذ الشهر الماضي، لأسباب غير واضحة.

 

 
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مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
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