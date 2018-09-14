سقطت صواريخ ليلة الثلاثاء في محيط المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس الغرب من دون أن تسفر عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات، كما أفاد مصدر ملاحي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنّ القصف استدعى تحويل مسار طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية كانت تقوم برحلة بين الاسكندرية وطرابلس إلى مطار مصراتة، المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرق طرابلس.

وأضاف إن "التحضيرات جارية لإخلاء مدرّج" مطار معيتيقة ونقل الطائرات الموجودة فيه حالياً إلى مطار مصراتة.

ومطار معيتيقة الدولي هو الوحيد العامل في طرابلس وقد أغلق من 31 آب ولغاية 7 أيلول بسبب معارك خلّفت 63 قتيلا على الاقل قرب العاصمة الليبية.

من جهتها اكدت إدارة المطار أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ حتى الآن، مشيرةً إلى أن رحلة ليبية قادمة من مصر اضطرت إلى تحويل مسارها باتجاه مدينة مصراتة في غرب البلاد.