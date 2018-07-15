  • الأحد ٢ ذی قعده ١٤٣٩
  • الأحد , يوليو 15, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 226062 تاريخ النشر: تموز 15, 2018 الوقت: 14:35 الاقسام: رياضة  
باكياو يفوز بلقب وزن المتوسط لرابطة الملاكمة العالمية

باكياو يفوز بلقب وزن المتوسط لرابطة الملاكمة العالمية

قدم ماني باكياو عرضا قويا وتفوق على لوكاس ماتيسيه، حامل اللقب، بفضل ضربة قاضية في الجولة السابعة، ليحرز لقب رابطة الملاكمة العالمية، في وزن المتوسط الأحد.

وظهر التركيز واضحا على أسطورة الملاكمة في الفلبين، منذ الجولة الأولى أمام 15 ألف متفرج، وسدد لكمات متتالية ضد منافسه الأرجنتيني، في ثلاث مناسبات مختلفة، وأسقط باكياو منافسه بعد لكمة قوية، ليحقق انتصارا جديدا في مسيرته الحافلة.

وقال باكياو عقب اللقاء "أنا مندهش، ماتيسيه منافس قوي جدا، لقد أسقطته بالضربة الفاضية وهذا نتيجة التحلي بالصبر خلال النزال والعمل بجدية خلال المران".

وأنهى الحكم كيني بايلز النزال بعد دقيقتين و43 ثانية من الجولة السابعة، بعد ضربة باكياو الذي يعد بطلا شعبيا في بلاده.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0637 sec