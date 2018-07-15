ترك البديل واين روني، مهاجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، بصمته الإيجابية في ظهوره الأول في دوري المحترفين الأمريكي، وساهم في هدفين ليقود دي سي يونايتد للفوز 3-1 على فانكوفر وايتكابس السبت.

وسيطر دي سي يونايتد على الكرة مبكرا، واعتمد وايتكابس على الهجمات المرتدة وأنقذ حارسه برايان رو فرصة خطيرة، لكنه لم يتمكن بعدها من إبعاد تسديدة يميل أسد في الدقيقة 27.

وانتفض وايتكابس، الذي أهدر لاعبه كي كمارا فرصة خطيرة بالرأس، بحثا عن التعادل مع بداية الشوط الثاني قبل أن يشارك روني كبديل مع دي سي في الدقيقة 58.

وبعد سلسلة تمريرات بدأت من روني نجح بول أريولا في إضافة الهدف الثاني، لتصبح النتيجة 2-صفر، ثم أضاف أريولا هدفا بعد تمريرة من مهاجم إيفرتون السابق في الدقيقة 80.

وقلص ألفونسو ديفيز الفارق وسجل هدف وايتكابس الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وحرم الحارس ديفيد أوستد من الخروج بشباك نظيفة، لأول مرة هذا الموسم، أمام فريقه السابق.