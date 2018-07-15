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رقم الخبر: 226059 تاريخ النشر: تموز 15, 2018 الوقت: 14:34 الاقسام: رياضة  
700 ألف دولار.. قيمة عقد لاعب استقلال "اميد ابراهيمي" مع ناد قطري

700 ألف دولار.. قيمة عقد لاعب استقلال "اميد ابراهيمي" مع ناد قطري

أبرم نادي الاهلي القطري لکرة القدم مع لاعب خط وسط استقلال طهران اميد ابراهيمي مؤخراً عقداً يحصل بموجبه على خدمات اللاعب لمدة عامين.

وتشير الانباء أن السنة الاولى من العقد سيحصل فيها اللاعب على 700 الف دولار على أن يتفق الطرفان على قيمة السنة الثانية.

وسيبدأ ابراهيمي تدريباته مع ناديه الجديد قريباً للمشاركة بالموسم المقبل للدوري القطري 2018- 2019.

يذكر أن اميد ابراهيمي قد تألق مع منتخب ايران في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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