أعلن رئيس لجنة إعمار العتبات المقدسة، اليوم الأحد، ان مساحة بناء مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، تضاعفت 20 مرة خلال 5 سنوات.

وفي حديثه خلال اجتماع مسؤولي لجان إعمار العتبات المقدسة في المؤسسات والوزارات اليوم، قال حسن بلارك: ان المواطنين يساهمون بشكل كبير ورغم كل المشكلات والمعاناة، في التبرعات واهداء النذور ويبذلون جهودهم لإعادة إعمار العتبات المقدسة.

وأضاف انه بعد سقوط صدام، والزيادة الكبيرة في أعداد الزوار، شاهدنا ان مساحة العتبات المقدسة (في العراق) لا تلبي هذا العدد الكبير من الزوار، ولابد من تشكيل منظمة تنشط في جمع النذور والهدايا والتبرعات من محبي أهل البيت عليهم السلام، من اجل العمل على توسعة العتبات المقدسة.. وفي هذا المسار عملنا بنجاح كبير.

* زيادة مساحة بناء مرقد الإمام عليه السلام 20 مرة خلال 5 سنوات

وأشار بلارك الى تقديم المشاريع الشاملة لتوسعة المراقد المقدسة الى العراقيين، وصرح: لقد قمنا بمضاعفة مساحة البناء في مرقد الإمام علي عليه السلام 20 مرة خلال 5 سنوات، وكان هذا انجازا فريدا على مر التاريخ.

وبيّن انه مع انجاز المرحلة الاولى من توسعة مرقد الإمام الحسين عليه السلام (باسم صحن السيدة زينب عليها السلام)، تتضاعف مساحة بناء مرقد الإمام الحسين عليه السلام 14 مرة، مضيفا ان 90 بالمائة من المعدات والمواد الانشائية في صحن السيدة الزهراء عليها السلام (مشروع توسعة مرقد الامام علي عليه السلام)، يتم توفيرها من داخل ايران، كما ان 4000 عامل ومهندس ايراني يعملون على انجاز هذا المشروع، هذا فضلا عن انجاز عمليات تذهيب 6 من قباب المراقد المقدسة.