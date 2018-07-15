أكد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي مساء السبت، أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية استولت على مظلات إمداد انزلتها مروحيات تحالف العدوان السعودي للمرتزقة المحاصرين في جبهة الساحل الغربي.

وأكد رئيس اللجنة الثورية في تغريدة له نشرها على «تويتر» ‏‏أن الجيش و اللجان الشعبية استولوا على مظلات إمداد انزلتها مروحيات العدوان للمرتزقة المحاصرين في جبهة الساحل الغربي.

وتواصل قوات الجيش واللجان الشعبية المسنودين بأبناء تهامة فرض حصارها المطبق على فصائل وألوية المرتزقة الموالية لتحالف العدوان في جبهة الساحل وتضييق الخناق عليهم, وتفكيك أوصالهم في جبهة الساحل.

إلى ذلك أكد مصدر عسكري السبت مقتل قائد ما يسمى بمعسكر خالد ابن الوليد القيادي المرتزق العقيد أحمد سعيد هزاع السولمي الصبيحي وأربعة من مرافقيه بكمين للوحدة الهندسية في مناطق تدعي قوى الغزو والاحتلال انها محررة في منطقة التحيتا بجبهة الساحل الغربي.