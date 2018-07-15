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رقم الخبر: 226051 تاريخ النشر: تموز 15, 2018 الوقت: 13:29 الاقسام: محليات  
رئيس هيئة الأركان العامة في باكستان لبحث تطوير التعاون المشترك بين البلدين

رئيس هيئة الأركان العامة في باكستان لبحث تطوير التعاون المشترك بين البلدين

وصل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الإيرانية اللواء محمد باقري، والوفد العسكري الرفيع المستوى المرافق له، الى اسلام آباد اليوم الاحد بهدف تطوير التعاون المشترك بين البلدين.

ويزور اللواء محمد باقري ومجموعة من كبار المسؤولين العسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اسلام آباد، تلبية لدعوة من قائد الجيش الباكستاني الجنرال 'جاويد باجوا' وكان السفير الإيراني لدى باكستان ومسؤولو الجيش في استقبال الوفد الإيراني.

ومن المقرر ان يبحث الطرفان خلال زيارة اللواء باقري الى باكستان، توسيع التعاون والعلاقات الدفاعية بين طهران وإسلام آباد، وتطوير التعاون الحدودي المشترك ومحاربة الإرهاب ودراسة التطورات الإقليمية والعالم الإسلامي .

ومن المحاور الأخرى لمحادثات اللواء باقري مع الجنرال ' قمر جاويد باجوا' تقييم الاتفاقيات الدفاعية بين إيران وباكستان خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

كما يجتمع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الرئيس الباكستاني 'ممنون حسين' وغيره من المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد.

ويرى الخبراء السياسيون والعسكريون إنه في ضوء التطورات الأمنية في المنطقة والعالم الإسلامي، فإن زيارة الوفد العسكري الإيراني الى باكستان تحظى بالأهمية الكبيرة.

علماً ان اللواء باقري كان قد سافر سابقا إلى تركيا وسوريا وموسكو في اطار توسيع دبلوماسية إيران الدفاعية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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