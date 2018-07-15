مسؤول أمني: الامريكان غير قادرين على الدخول في حرب مع ايران قال مساعد قائد مقر 'ثار الله(ع)' التابع للحرس الثوري العميد 'اسماعيل كوثري' ان الامريكان غير قادرين على الدخول في حرب مع ايران واذا تعرضت المصالح الوطنية للخطر فإن الشعب متواجد في الساحة.