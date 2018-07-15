|رقم الخبر: 226046
|تاريخ النشر: تموز 15, 2018
|الوقت: 12:32
|الاقسام: محليات
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مسؤول أمني: الامريكان غير قادرين على الدخول في حرب مع ايران
قال مساعد قائد مقر 'ثار الله(ع)' التابع للحرس الثوري العميد 'اسماعيل كوثري' ان الامريكان غير قادرين على الدخول في حرب مع ايران واذا تعرضت المصالح الوطنية للخطر فإن الشعب متواجد في الساحة.
وقال العميد كوثري في حوار مع صحيفة 'اعتماد' انه عندما يتكلم رئيس الجمهورية عن المصالح الوطنية فإن جميع التوجهات السياسية تسانده للوقوف بقوة بوجه الاطماع الامريكية وامثالها كبريطانيا فعندما يتخذ المسؤولون موقفا موحدا تجاه تلك الاطماع فبالتأكيد سيكون الشعب خلفهم ويساندهم وهذا ليس في الحرب فقط بل في جميع القضايا الوطنية.
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