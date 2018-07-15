اكد سفير ايران لدى باكستان 'مهدي هنردوست' ان سياسة ايران الاقليمية والدولية قائمة على اجراء الحوار لحل الخلافات والموضوعات العالقة معتبراً سياسة امريكا المتغطرسة تحدياً جاداً للأمن الدولي.

وفي مقال له نشرته صحيفة 'نواي وقت' الباكستانيه اشار هنردوست الى اهمية خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) واكد ان الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات مكثفة وصعبة جرت بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة 1+5.

واوضح ان الاتفاق تم المصادقه عليه في مجلس الأمن في اطار القرار رقم 2231 لإلغاء العقوبات المفروضة على ايران وضمان عدم انتهاكه من قبل الأطراف المعنية.

واضاف ان الاتفاق النووي اصبح نموذجا لجميع دول العالم حيث اشاد به الجميع لأنه اثبت امكانية حل اكثر القضايا تعقيدا على الصعيد الدولي من خلال اجراء الحوار لضمان الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم.

وفي جانب آخر في مقاله كتب هنردوست ان ترامب اثبت ومن خلال سلوكه الاحادي وغير المدروس انه يبحث عن مصالح امريكا الضيقة.

وتابع قائلا ان الرئيس الامريكي ليس انسحب من الاتفاق النووي فحسب بل فعل ذلك تجاه العديد من المعاهدات الدولية بما فيها اتفاق باريس للمناخ واتفاقية التجارة عبر المحيط الهادي كما قام بنقل سفارة امريكا من تل ابيب الى القدس رغم الاحتجاجات العالمية ليقضي بذلك على السلام في المنطقة نهائياً.

ودعا الى ضرورة التصدي لسياسات امريكا المتغطرسة لأنها تعمل على تحقيق اهدافها من خلال بث الفوضى في العالم كي تتمكن من الحفاظ على قوتها.

واشار الى توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية تجاه الاتفاق النووي واضاف ان ايران حكومة وشعبا تلتزم بالاقتصاد المقاوم وستقف بوجه اطماع امريكا.