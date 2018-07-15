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رقم الخبر: 226042 تاريخ النشر: تموز 15, 2018 الوقت: 12:21 الاقسام: عربيات  
ليبيا تطلب الانضمام إلى منظمة تكامل دول أمريكا الوسطى

ليبيا تطلب الانضمام إلى منظمة تكامل دول أمريكا الوسطى

طلب القائم بأعمال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد سيالة، انضمام بلاده إلى منظمة تكامل دول أمريكا الوسطى.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي في الوزارة الليبية، إن «وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية سلم إلى أمين عام منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى، فينيسيو سيريزو، رسالة من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، تضمنت طلب ليبيا الانضمام بصفة مراقب لهذه المنظمة».

وأشارت إدارة الإعلام الخارجي، إلى أن الهدف من الانضمام، يكمن في «تعزيز التواصل السياسي مع الدول الأعضاء في المنظمة والإستفادة منها في عدة جوانب، من بينها التوريد المباشر للسلع و المنتجات الزراعية للسوق الليبية دون وسيط».

وقام وكيل وزارة الخارجية الليبية للشؤون السياسية، لطفي المغربي، بزيارة إلى دول أمريكا الوسطى، شملت كل من بنما وكوبا والسلفادور.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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