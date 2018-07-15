وقالت إدارة الإعلام الخارجي في الوزارة الليبية، إن «وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية سلم إلى أمين عام منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى، فينيسيو سيريزو، رسالة من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، تضمنت طلب ليبيا الانضمام بصفة مراقب لهذه المنظمة».

وأشارت إدارة الإعلام الخارجي، إلى أن الهدف من الانضمام، يكمن في «تعزيز التواصل السياسي مع الدول الأعضاء في المنظمة والإستفادة منها في عدة جوانب، من بينها التوريد المباشر للسلع و المنتجات الزراعية للسوق الليبية دون وسيط».

وقام وكيل وزارة الخارجية الليبية للشؤون السياسية، لطفي المغربي، بزيارة إلى دول أمريكا الوسطى، شملت كل من بنما وكوبا والسلفادور.