أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن الاتفاق النووي مازال يعد نصراً دبلوماسياً متعدد الأطراف.

وفي تغريدة له على تويتر بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للتوصل الى الاتفاق النووي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة دول 5+1، وصف محمد جواد ظريف هذا الاتفاق بأنه نصر دبلوماسي متعدد الأطراف.

وكتب ظريف: رغم الاجراءات الاميركية، فإن الاتفاق النووي وفي الذكرى السنوية الثالثة للتوصل اليه، مازال بعنوان نصر دبلوماسي متعدد الأطراف.

وأضاف: في حين اننا كنا نعلم ان الولايات المتحدة لا يمكن الثقة بها للحفاظ على وعودها -مثلما أدرك ذلك الآن حلفاء هذا البلد- فإن الاتفاق النووي يثبت ان التفرد المسموم لإدارة ترامب، يعني أنه لا يمكن الثقة به لإحترام أي اتفاق.

وقد تم التوصل الى الاتفاق النووي بعد مفاوضات مطولة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة دول 5+1 بتاريخ 14 تموز/يوليو 2015، في حين ان اميركا انسحبت منه بشكل غير قانوني وأحادي بتاريخ 8 ايار/مايو 2018.

وفي الوقت الحاضر تبذل الحكومة الايرانية وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين جهودها من اجل العثور على سبيل لبقاء هذا الاتفاق الدولي.