اعلن 'مقر النجف الاشرف' التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية في بيان له، عن تفكيك خلية ارهابية (يوم السبت) في منطقة 'نودشة' الحدودية بمحافظة كرمانشاه (غربي البلاد).

واوضح البيان، انه عقب تغلغل خلية ارهابية مناوئة للثورة الاسلامية من خلال منطقة نودشة الحدودية في محافظة كرمانشاه بهدف تنفيذ عمليات مخربة وزعزعة الأمن، تمكنت القوات الباسلة في مقر النجف الأشرف التابع للقوة البرية للحرس الثوري، من كشف ومطاردة هذه الزمرة الارهابية وبالتالي القضاء عليها تماماً خلال اشتباكات وقعت عصر السبت.

ويضيف البيان، ان الاشتباكات ادّت الى مصرع 3 من الارهابيين، واصابة آخر بجروح بليغة؛ فيما ارتقى احد المضحين من قوات التعبئة المحلية شهيداً خلال هذه العملية.

ونوه البيان الصادر عن مقر النجف الاشرف، بقوة الإستشراف والجاهزية الشاملة لدى القوات البرية التابعة للحرس الثوري وغيرها من القوات الامنية المتواجدة في المنطقة لمواجهة أي تحرك من جانب الزمر المناوئة والمعاندة للثورة الاسلامية.

واشار البيان ايضا الى ضبط ومصادرة كميات ملحوظة من السلاح والمعدات والاجهزة التي كانت بحوزة هؤلاء الارهابيين.