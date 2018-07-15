* نجران: مصرع عسكريين سعوديين واغتنام أسلحة بعملية هجومية على أحد المواقع السعودية في الشرفة.

كسر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية، صباح اليوم الأحد، زحفين لمرتزقة الجيش السعودي لإستعادة القرى والمواقع التي تم تطهيرها في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري لـنا بكسر زحفين لمرتزقة الجيش السعودي قبالة الإم بي سي وشرق الدود في محاولة لاستعادة القرى الأربع والمواقع السعودية التي أمنها مجاهدو الجيش واللجان الشعبية أمس السبت.

وأكد المصدر مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة رغم مساندة الطيران للزحوف التي استمرت لساعات، مشيرا إلى أن مرتزقة الجيش السعودي لم يتمكنوا من تحقيق أي تقدم.

وكان مجاهدو الجيش واللجان الشعبية قد تمكنوا، أمس السبت، خلال عملية عسكرية واسعة من السيطرة على أربع قرى وعدد من المواقع العسكرية شرق وشمال الدود وقبالة جبل دخان بجيزان.

كما تم تدمير 4 آليات عسكرية ومصرع وجرح وأسر عدد من المرتزقة خلال تأمين المناطق في جيزان.

من جهة أخرى دمر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية، اليوم الأحد، آليتين لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في منطقتي حرض وميدي الحدوديتين.

وأوضح مصدر عسكري لـنا أن مجاهدي الجيش واللجان فجروا – بعون الله - طقما للمنافقين في تبة البلبلة في منفذ الطوال الحدودي بحرض، مؤكدا مصرع وجرح من كان على متنه.

وأضاف المصدر أن المجاهدين دمروا طقما للمنافقين بعبوة ناسفة في صحراء ميدي ما أسفر عن مصرع وجرح من كان على متنه.

وكانت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية قد دمرت، أمس السبت، آلية تابعة لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة في تبة البلبلة بـمنفذ الطوال قبالة جيزان.