أعلنت السلطات الكويتية ارسال تعزيزات الى الحدود مع العراق، اثر التظاهرات التي تشهدها البصرة وعدد من المحافظات الجنوبية.

ونقلت صحيفة الانباء الكويتية عن مصدر أمني كويتي قوله ان وزير داخلية بلادها، وجه بتحريك نحو٤٠٠ ضابط وضابط صف، الى العبدلي، وهي نقطة حدودية بين الكويت والعراق، مؤكدا في الوقت نفسه استقرار الاوضاع على الحدود بين البلدين.

ووصف المصدر الأمني الكويتي الأوضاع بأنها مستقرة للغاية، مشيرا الى ان ارسال التعزيزات هو لمزيد من الحيطة.

وأكد المصدر على ان ما يحدث في محافظات العراق الجنوبية، شأن داخلي عراقي، مشددا على ان اجراءات بلاده هدفها سلامة الحدود، وان الحرس الوطني الكويتي اتخذ اجراءات تأهب للأسباب ذاتها.

وكانت حركة الملاحة توقفت في مطار النجف على خلفية اقتحامه من قبل المتظاهرين احتجاجا على تردي الخدمات.

وبحسب شفق نيوز شهدت محافظات وسط وجنوب العراق تظاهرات منددة بتردي الخدمات وازدياد البطالة ونقص الكهرباء والماء.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية الكويتية والحرس رفع درجة التأهب بسبب ما تشهده الحدود الشمالية في العراق مع البلاد.

من جانبها، أكدت سفارة الكويت لدى بغداد، يوم السبت، سلامة رعاياها في المدن العراقية التي تشهد تظاهرات شعبية، داعية إياهم في الوقت نفسه إلى تجنب أماكن التجمهر والطرق البرية.

يأتي ذلك عقب خروج محتجين إلى شوارع مدينة البصرة حيث منعوا الوصول إلى ميناء أم قصر للبضائع القريب من المدينة، فيما اقتحم آخرون مطار محافظة النجف احتجاجا على تردي الخدمات.

ومنعت القوات العراقية بعض متظاهري مدينة الناصرية من اقتحام منزل محافظ ذي قار يحيى الناصري، فيما استخدمت القوات القنابل المسيلة للدموع لغرض تفريقهم.