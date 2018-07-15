اصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، سبعة قرارات بشأن مطالب التظاهرات التي شهدتها البلاد، من بينها حلّ مجلس ادارة مطار النجف.

وقال مصدر مطلع: انه «على ضوء تواصل رئيس الوزراء حيد العبادي مع المواطنين والعشائر والاستماع الى مطالبهم ومتابعة اللجان الوزارية، اصدر سبعة قرارات».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: انه «تقرر اطلاق تخصيصات البصرة (3.5) ترليون دينار فورا»، مشيرا الى انه «تقرر أيضا استخدام التخصيصات المطلقة لتحلية المياه وفك الاختناقات بشبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة».

وتابع: «توفير التخصيصات اللازمة لفك اختناقات الكهرباء للمحافظات»، لافتا الى «سيتم توسيع وتسريع افاق الاستثمار للبناء بقطاعات السكن والمدارس والخدمات».

واكد انه «تقرر اطلاق درجات وظيفية لإستيعاب العاطلين عن العمل وفق نظام عادل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية»، لافتا الى انه «تقرر زيادة الاطلاقات المائية وبالاخص انصاف المحافظات البصرة وذي قار والمثنى والديوانية لوقوعها جنوب الانهر، وعلى وزارة الموارد المائية والقيادات الامنية بالمحافظات منع التجاوز على الحصص المائية».

وأشار المصدر الى انه «تقرر حل مجلس ادارة مطار النجف».

من جهة أخرى حذّر القيادي في تحالف الفتح، فالح الخزعلي، من اختراق التظاهرات من قبل من أسماها بـ «الجهات المعادية» للعملية السياسية في العراق، بهدف إثارة الفوضى.

وقال الخزعلي في حديث: إن «بعض الجهات المعادية للعملية السياسية في العراق بعد تغيير النظام عام ٢٠٠٣، وليومنا هذا تحاول استغلال التجمعات من اجل اثارة الفوضى».

وأضاف: أن «تظاهرات البصرة عكست المعاناة التي يعاني منها أهالي البصرة»، مشدداً على ضرورة «الحفاظ على سلمية التظاهرات وابعاد المخربين والمندسين من صفوف المتظاهرين».

ودعا الخزعلي الحكومة الى «الالتفات لمطالب المواطنين المسحوقين وتلبية مطالبهم قبل ان تخرج الأمور عن السيطرة».

الجدير بالذكر، أن محافظات البصرة، ميسان، ذي قار، بابل، الديوانية، واسط وكربلاء، شهدت تظاهرات واعتصامات واسعة، احتجاجا على تفشي البطالة وانعدام الخدمات، فيما اقتحم المتظاهرون في عدد من هذه المحافظات مقار الحكومات المحلية وهاجموا مقار الأحزاب بالحجارة.