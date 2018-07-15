توج الفرنسي جان إيريك فيرن، بلقب النسخة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا ئي للسيارات الكهربائية، رغم انطلاقه من المركز الأخير في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة في نيويورك السبت.

وقال سائق تكيتاه، بعدما أنهى السباق في المركز الخامس، ليبتعد في الصدارة بفارق لا يمكن تعويضه "لا أصدق الأمر. كانت سباقا مجنونا".

وفاز البرازيلي لوكاس دي جراسي، بطل النسخة الثالثة، بالسباق متفوقا على زميله في أودي، دانييل أبت.

ويملك فيرن 173 نقطة، مقابل 142 للبريطاني سام بيرد، صاحب المركز الثاني، والذي فاز بسباقي نيويورك في الموسم الماضي.

ويقام السباق الأخير في الموسم في نيويورك أيضا، إذ يتبقى تحديد لقب الصانعين.