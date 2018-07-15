أكد مصدر مسئول في الاتحاد الجزائري، أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، بات الأقرب لتدريب الخضر، خلفا لرابح ماجر، المقال نهاية الشهر الماضي.

وقال المصدر، إن الاتحاد الجزائري يرى في رينارد، المدرب الأنسب لإعادة قاطرة محاربي الصحراء، إلى الطريق الصحيح، بعدما صرف النظر، عن فكرة التعاقد مع البوسني وحيد خاليلوزيتش.

وأشار ذات المصدر إلى أن المفاوضات مع رينارد، اقتربت من الحسم النهائي، بعدما وافق المدرب الفرنسي على عرض الاتحاد الجزائري، في انتظار فسخ العقد الذي يربط المدرب، بالاتحاد المغربي الممتد إلى 2022.

كما نوه المصدر، أن الاتحاد الجزائري أبدى استعداده لتحمل جزء من المبلغ الذي سيدفعه رينارد، للاتحاد المغربي في حال فسخ عقده.

ويعتزم رينارد، الاستعانة بكل من مجيد بوقرة، وعنتر يحيى، إلى جانب آخرين ضمن جهاز الفني المعاون.

وكشف المصدر أن الاتحاد الجزائري يضع الفرنسي كريستيان جوركيف، المدرب الحالي لنادي الغرافة، والسابق للخضر، كخيار محتمل لخلافة ماجر.

أما الاسم الثالث الذي يتداول داخل مقر الاتحاد الجزائري، فهو جرنوت روهر، مدرب منتخب نيجيريا، لكن حظوظه تبدو ضئيلة مقارنة برينارد وجوركيف.

من جهة أخرى، نفى المصدر، وجود أي تواصل بين الاتحاد الجزائري، وجمال بلماضي، المستقيل من تدريب نادي الدحيل موضحا أن اسم بلماضي لم يدرج بتاتا ضمن قائمة المرشحين لخلافة ماجر.