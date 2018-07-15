سوروكين: المونديال أظهر ابتسامة الروس قال أليكسي سوروكين، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمونديال روسيا، إن البطولة "غيرت العديد من الأشياء، وأظهرت أننا متفتحين ومضيافين ونبتسم، وكانت رحلة اكتشاف للجميع".