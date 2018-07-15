|رقم الخبر: 226030
|تاريخ النشر: تموز 15, 2018
|الوقت: 11:12
|الاقسام: رياضة
|
سوروكين: المونديال أظهر ابتسامة الروس
قال أليكسي سوروكين، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمونديال روسيا، إن البطولة "غيرت العديد من الأشياء، وأظهرت أننا متفتحين ومضيافين ونبتسم، وكانت رحلة اكتشاف للجميع".
وأضاف سوروكين: "ذهل الأشخاص بروسيا، جمال البلاد وطبيعتها. ولكنها غيرتنا أيضا, الآن نؤمن أن بإمكاننا فعل أي شيء".
وأكد "يمكننا أن نلعب كرة القدم بشكل جيد، يمكننا أن ننظم الأحداث الكبيرة بشكل جيد".
ويعتقد المنظمون أن الملاعب الجديدة، والبنية التحتية، وأماكن الإقامة ستوفر إرثا اقتصاديا دائما.
وستعزز البطولة، التي تقدر تكاليفها بـ12 مليار دولار، حركة السياحة وتساعد الأندية الرياضية والمجتمعات المحلية.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر