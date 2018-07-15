|رقم الخبر: 226029
|تاريخ النشر: تموز 15, 2018
|الوقت: 11:12
|الاقسام: رياضة
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بلجيكا تعمق أحزان الإنجليز وتقتنص برونزية المونديال
حصد منتخب بلجيكا الميدالية البرونزية في كأس العالم بعد فوزه بهدفين دون رد السبت على نظيره الإنجليزي في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال.
وحملت ثنائية بلجيكا توقيع توماس مونييه في الدقيقة الرابعة وإيدين هازارد في الدقيقة 82.
وكانت أفضل مشاركة للمنتخب البلجيكي قبل البطولة الحالية، هي تلك التي حلّ فيها بالمركز الرابع بنهائيات كأس العالم نسخة 1986 في المكسيك.
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