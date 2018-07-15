بلجيكا تعمق أحزان الإنجليز وتقتنص برونزية المونديال حصد منتخب بلجيكا الميدالية البرونزية في كأس العالم بعد فوزه بهدفين دون رد السبت على نظيره الإنجليزي في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال.