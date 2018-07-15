  • الأحد ٢ ذی قعده ١٤٣٩
  • الأحد , يوليو 15, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 226029 تاريخ النشر: تموز 15, 2018 الوقت: 11:12 الاقسام: رياضة  
بلجيكا تعمق أحزان الإنجليز وتقتنص برونزية المونديال

بلجيكا تعمق أحزان الإنجليز وتقتنص برونزية المونديال

حصد منتخب بلجيكا الميدالية البرونزية في كأس العالم بعد فوزه بهدفين دون رد السبت على نظيره الإنجليزي في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال.

وحملت ثنائية بلجيكا توقيع توماس مونييه في الدقيقة الرابعة وإيدين هازارد في الدقيقة 82.

وكانت أفضل مشاركة للمنتخب البلجيكي قبل البطولة الحالية، هي تلك التي حلّ فيها بالمركز الرابع بنهائيات كأس العالم نسخة 1986 في المكسيك.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/7753 sec