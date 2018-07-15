|رقم الخبر: 226028
|تاريخ النشر: تموز 15, 2018
|الوقت: 11:11
|الاقسام: رياضة
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حضور ملكي يزين نهائي ويمبلدون للسيدات
حضرت دوقة ساسيكس، ميجان ماركل، ودوقة كامبريدج، كاثرين إليزابيث ميدلتون، نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة لتنس السيدات، ليكون هذا أول ظهور لهما دون زوجيهما.
ولم يكن الأميران هنري وويليام بصحبة زوجتيهما، ميجان وكاثرين على الترتيب، خلال حضورهما السبت داخل ملعب "أول إنجلاند لون تنس كلوب".
واستطاعت الألمانية أنجليك كيربر أن تحفر اسمها ضمن المتوجات بلقب البطولة بعد تفوقها بسهولة على منافستها الأمريكية سيرينا ويليامز بمجموعتين دون رد وبنفس النتيجة 6-3 خلال ساعة وخمس دقائق.
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