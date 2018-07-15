حضور ملكي يزين نهائي ويمبلدون للسيدات حضرت دوقة ساسيكس، ميجان ماركل، ودوقة كامبريدج، كاثرين إليزابيث ميدلتون، نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة لتنس السيدات، ليكون هذا أول ظهور لهما دون زوجيهما.