حصد مارك ماركيز بطل العالم مركز أول المنطلقين للمرة التاسعة على التوالي في جائزة ألمانيا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية السبت، وحقق متسابق هوندا زمنا قياسيا على الحلبة قدره دقيقة واحدة و20.270 ثانية.

وضغط دانيلو بيتروتشي متسابق براماك دوكاتي على منافسه الإسباني، وكان الفارق بينهما 0.025 ثانية ليحتل المتسابق الإيطالي المركز الثاني للعام الثاني على التوالي.

وأكمل الإسباني خورخي لورينزو الذي سينتقل ليكون زميل ماركيز في الموسم المقبل الصف الأول مع دوكاتي.

وجاء مافريك بينياليس متسابق ياماها في المركز الرابع، وانضم إليه الإيطاليان أندريا دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي وفالنتينو روسي متسابق ياماها في الصف الثاني.

وبدأت سلسلة انتزاع ماركيز مركز أول المنطلقين في ألمانيا في 2010، عندما كان ينافس في الفئة الثالثة، ثم كرر الأمر في الفئة الثانية في 2011 و2012، ثم 6 مرات متتالية في الفئة الأولى.

وفاز المتسابق البالغ عمره 25 عاما بطل العالم 4 مرات بكل هذه السباقات.

ويتفوق حاليا في صدارة البطولة بفارق 41 نقطة عن روسي بعد 8 جولات.