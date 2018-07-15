توج فريق شباب ايران برفع الاثقال بلقب بطولة العالم للعام الثالث على التوالي والتي اختتمت منافساتها في طشقند عاصمة اوزبكستان.

وحلت ايران بالمركز الاول برصيد 512 نقطة واحرزت 8 ميداليات متنوعة (2 ذهبية، 3 فضية، 3 برونزية)، وجاءت اوزبكستان بالمركز الثاني برصيد 436 نقطة، واحتلت تركيا المركز الثالث برصيد 411 نقطة.

وتقلد حسين سلطاني في وزن 77 كلغم (2 فضية في رفعة الخطف والمجموع وبرونزية واحدة في رفعة النتر)، رسول معتمدي في وزن 94 كلغم (برونزية واحدة في رفعة النتر)، امير عزيزي في وزن 105 كلغم (برونزية واحدة في رفعة الخطف)، وعلي داودي في وزن فوق 105 كلغم (2 ذهبية في رفعة الخطف والمجموع وفضية واحدة في رفعة النتر).

ترتيب الفرق حسب النقاط:

1- ايران 512 نقطة

2- اوزبكستان 436 نقطة

3- تركيا 411 نقطة

4- اميركا 407 نقاط

ترتيب الفرق حسب الميداليات

1- جورجيا 5 ذهبية وفضية واحدة

2- اميركا 4 ذهبية وبرونزية واحدة

3- اوزبكستان 3 ذهبية و3 فضية و3 برونزية.

6- ايران 2 ذهبية و3 فضية و3 برونزية

افضل الرباعين في البطولة

1- فارس الباخ من قطر 438 نقطة

2- ريفاس ماسكويرا من كولومبيا 425 نقطة

3- داويتادزه من جورجيا 423 نقطة.

8- علي داودي من ايران 420 نقطة

16- حسين سلطاني من ايران 416 نقطة

وفي فئة الفتيات حلت اميركا بالمركز الاول برصيد 502 نقطة، ثم تايلند بالمركز الثاني برصيد 481 نقطة

واوزبكستان بالمركز الثالث برصيد 479 نقطة.

يذكر ان بطولة شباب العالم برفع الاثقال اقيمت في العاصمة الاوزبكية طشقند للفترة من 7 لغاية 14 تموز/يوليو الجاري، وشارك فيها في قسم الفتيات 96 رباعة من 28 بلدا ، وفي قسم الفتيان 136 رباعا من 43 بلدا.

هذا وقد وجه الرئیس الایراني حسن روحاني رسالة تهنئة لمنتخب شباب ایران برفع الأثقال لفوزه ببطولة العالم.

واشاد الرئیس روحاني بتالق شباب ایران في منافسات بطولة شباب العالم برفع الأثقال التي جرت في طاشقند بأوزبكستان، موجها التهنئة للشعب الایراني واعضاء المنتخب ومدربیه وادارییه لتحقیق هذا النجاح الباهر بإقتدار للعام الثالث على التوالي.

وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها الرئیس روحاني، ان ابطال الرباعة الایرانیین الشباب بفوزهم ببطولة العالم بأوزبكستان للعام الثالث على التوالي بإقتدار وروح الفتوة قد ادخلوا الفرحة في قلوب ابناء الشعب الایراني العارف للجمیل.

واضاف، انني اذ اهنئ لمناسبة هذا النجاح مواطنینا المحبین للریاضة خاصة الریاضیین الاعزاء، اتوجه بالشكر والتقدیر لمدربي واداریي المنتخب الوطني للشباب برفع الأثقال، وآمل بان نشهد دوما في ظل الجهود والأمل، تحقیق المزید من النجاحات من قبل شباب ایران الاسلامیة في سائر السوح الریاضیة.

من جهته هنا رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" فريق شباب ايران بفوزه ببطولة العالم برفع الأثقال للعام الثالث على التوالي.

واعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان تحقيق هذا الانجاز الرياضي يبعث على السرور والفرح.

وقال في برقية التهنئة: ان هؤلاء الشبان الغيورين استطاعوا للعام الثالث على التوالي بجهودهم في التنافس مع بقية الفرق من بلوغ هذه المكانة الرائعة وكانو مصدر فخر وشموخ الشعب الايراني.

واعرب لاريجاني عن أمله في تحقيق شباب ايران المزيد من الانتصارات على جميع الأصعدة.

ومن جهة أخرى افادت وزارة الخارجية الايرانية ان بهرام قاسمي المتحدث بإسم الخارجية وجه رسالة هنأ فيها الشعب الايراني والرباعين الابطال ومدربيهم وادارييهم والأسرة الرياضية في البلاد، لمناسبة تألق منتخب شباب ايران برفع الاثقال الذي اعتلى منصة التتويج لبطولة العالم.