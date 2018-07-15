حصد فريق شباب ايران 6 ميداليات اخرى في بطولة العالم للووشو الجارية حاليا في العاصمة البرازيلية برازيليا لترتفع الحصيلة الى 14 ميدالية ملونة.

وتوج "سيد محمد حسيني" بالميدالية الذهبية في اسلوب "داو شو" للفئة العمرية (15 الى 18 سنة).

وتقلد "مهدي خاني" الميدالية الفضية في اسلوب "نن داو" في الفئة العمرية (12 الى 15 سنة).

كما تقلد "محمد علي مجيري" الميدالية الفضية في اسلوب "نن داو" للفئة العمرية (15 الى 18 سنة).

وفازت "نازنين بازدار" بالميدالية البرونزية في اسلوب "نن داو" للفئة العمرية (12 الى 15 سنة).

ونالت "مينا بناهي" الميدالية البرونزية في اسلوب "نن داو" للفئة العمرية (15 الى 18 سنة).

وفازت "زهراء بت شكن" بالميدالية البرونزية الثالثة في اسلوب "داو شو" للفئة العمرية (9 الى 12 سنة).

وبذلك ترتفع حصيلة ايران من الميداليات الى ميداليتين ذهبيتين و6 فضيات و6 برونزيات.

يذكر ان بطولة شباب العالم للووشو في نسختها السابعة انطلقت يوم الخميس الماضي في برازيليا بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 45 بلدا في العالم، وتشارك ايران في مسابقتي الساندا والتاولو في فئة الفتيات والفتيان.