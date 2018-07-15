المقامة حالياً في الاردن .. ايران تحصد 7 ميداليات ملونة في بطولة آسيا بالكاراتيه ارتفعت حصيلة ايران الى 7 ميداليات ملونة (3 ذهبية وفضية و3 برونزية) في ختام اليوم الثاني من بطولة آسيا بالكاراتيه المقامة حاليا في العاصمة الاردنية عمان.