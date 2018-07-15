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رقم الخبر: 226022 تاريخ النشر: تموز 15, 2018 الوقت: 11:06 الاقسام: رياضة  
ايران تحصد 7 ميداليات ملونة في بطولة آسيا بالكاراتيه
المقامة حالياً في الاردن ..

ايران تحصد 7 ميداليات ملونة في بطولة آسيا بالكاراتيه

ارتفعت حصيلة ايران الى 7 ميداليات ملونة (3 ذهبية وفضية و3 برونزية) في ختام اليوم الثاني من بطولة آسيا بالكاراتيه المقامة حاليا في العاصمة الاردنية عمان.

وجاءت ايران بالمركز الثاني في جدول الميداليات بحصولها على ثلاث ميداليات ذهبية بواسطة "حميدة عباسعلي" و"مجيد حسن نيا" و"صالح اباذري"، ونال "علي اصغر آسيابري" الميدالية الفضية، وفاز بالميدالية البرونزية "مهدي خدابخشي" و"شيماء آل سعدي" وفريق الكاتا النسوي.

وتصدرت اليابان المركز الاول بحصولها على 7 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية واحدة.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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