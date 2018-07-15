طمأن رئیس الإتحاد العالمي لكرة الطائرة 'آری إس غراسا' رئیس اللجنة الاولمبیة الایرانیة 'رضا صالحي أمیري'، بأنّ 'جمیع اللاعبین بعد الآن سیحظون باحترام ومعاملة تلیق بهم'؛ وذلك رداً علی رسالة ایران الإحتجاجیة إثر المعاملة الامریكیة غیر اللائقة التي واجهها المنتخب الایراني للكرة الطائرة خلال منافسات بطولة العالم هناك.

وجاء في رسالة رئیس الإتحاد العالمی للكرة الطائرة رداً علی الرسالة الایرانیة: لقد شعرتُ بالیأس عند سماعي ما حدث وإننا هنا في الإتحاد نواصل الإتصال بمسؤولي إتحاد الكرة الطائرة الأمریكي واللجنة الاولمبیة الأمریكیة لمتابعة الموضوع والحصول علی معلومات أكثر.

وأكّد غراسا علی أنّ الملف مازال قید الدراسة؛ لافتا الي مساعی الإتحاد لمنع مواجهة أيّ وفد ریاضي من أي بلد كان لعقبات أو تأخیر غیر مألوف تسبّبه السلطات الأمریكیة عند دخول الریاضیین هذا البلد.

علماً أنّ الوفد الایراني الریاضي المشارك في مباریات بطولة العالم للكرة الطائرة في امریكا، واجه تعقیدات ومعاملة سیئة من الجانب الامریكی إضافة الی عدم إصدار تأشیرات لبعض أعضاء الوفد وإبقاء المنتخب الایرانی لساعات طویلة في احد المطارات الامریكیة واستجواب اللاعبین.