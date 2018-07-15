أنجزت ايران وللمرة الأولى العمليات الحساسة لخدمات آبار النفط والغاز بدون الحاجة لأبراج، من قبيل التحميض على نطاق واسع وتطهير الآبار.

ان عمليات التحميض على نطاق واسع وعمليات التطهير أنجزت في القطاع الرابع لحقل بارس الجنوبي بدون الحاجة الى أبراج نفطية، وذلك من خلال استخدام سفينة متطورة ومجهزة من قبل المتخصصين الايرانيين للقيام بهذه المهام.

وجاء تنفيذ هذا المشروع بنجاح للمرة الاولى، نتيجة سنتين من التحقيق والتصميم الهندسي وتحليل المخاطرات، تولتها شركة بارس للنفط والغاز، حيث عملت على الاستغناء عن الابراج في عمليات تفعيل وإحياء الآبار، ونجحت في توفير ملايين الدولارات من العملة الصعبة.

ويعتبر انجاز هذا المشروع شهادة بحق القدرات التقنية والتنفيذية للجمهورية الاسلامية الايرانية في تقديم الحلول المؤثرة والحديثة في تحسين الانتاج وانجاز العمليات الحساسة لخدمات الآبار في الحقول البحرية.