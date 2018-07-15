لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي