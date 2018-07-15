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رقم الخبر: 226016 تاريخ النشر: تموز 14, 2018 الوقت: 19:23 الاقسام: الوسائط المتعددة  
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي

لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي

نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي صوراً من اللقاء الذي جمع جرحى المقاومة الاسلامية بالإمام السيد علي الخامنئي على أعتاب ذكرى النصر الإلهي على الصهاينة وبشائر النصر في حرب الدفاع عن المقدسات في سوريا. وتجدر الإشارة إلى أن وفد الجرحى ضم جرحى المواجهات البطولية في عدوان تموز/ يوليو 2006 ضد العدو الصهيوني، وجرحى الدفاع المقدس في مواجهة الإرهاب التكفيري.
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئيلقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئيلقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئيلقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئيلقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئيلقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئيلقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئيلقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئيلقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئيلقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئيلقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئيلقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
لقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئيلقاء جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان بالإمام الخامنئي
 
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