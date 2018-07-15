الاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية عقد الاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية برئاسة مساعدة رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية لعيا جنيدي.