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رقم الخبر: 226013 تاريخ النشر: تموز 14, 2018 الوقت: 19:15 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية

الاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية

عقد الاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية برئاسة مساعدة رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية لعيا جنيدي.
الاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكوميةالاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية
الاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكوميةالاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية
الاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكوميةالاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية
الاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكوميةالاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية
الاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكوميةالاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية
الاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكوميةالاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية
الاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكوميةالاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية
الاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكوميةالاجتماع التنسيقي لاقسام الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية
 
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