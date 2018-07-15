شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، قبل فجر السبت، سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية صوب مستوطنات الغلاف.

وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام" فقد قصفت طائرات العدو الصهيوني بثلاثة صواريخ على الأقل موقعاً للمقاومة يسمى "موقع عيسى البطران"، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وفي شمال القطاع قصف الطيران الحربي الصهيوني موقعين للمقاومة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات؛ سوى تضرر عدد من نوافذ المواطنين القريبين من مكان القصف.

كما قصفت طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ أراضاً زراعية بمنطقة "صوفا" شمالي شرقي رفح، جنوب القطاع.

وبعد دقائق على القصف الصهيوني، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية صوب المستوطنات في "غلاف غزة"، واعترف العدو بسقوط عدد من القذائف الصاروخية في مغتصبة سديروت وساحل عسقلان وصوفا وناحل عوز.

كما دوّت صافرات الإنذار عشرات المرات طيلة ليلة الجمعة في جميع مستوطنات غلاف غزة كان أبرزها " أشكول وسديروت وكرم أبو سالم وكيسوفيم وياد مردخاي ونتيف هعسرا وشاطئ عسقلان وناحل عوز ".

يذكر أنّ فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت في وقت سابق على أن القصف بالقصف وأنها لن تسمح للعدو بفرض معادلاته على شعبنا، وستبقى الأوفياء لجراحات شعبنا ودماء شهدائه.

كما أفاد مصدر محلي بأن طائرات الاحتلال جددت استهداف مواقع للمقاومة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن المؤسسة الأمنية قررت بعد مشاورات مواصلة الهجمات الجوية على غزة لكسر معادلة الرد لحماس، وأعطت تعليمات لسكان مستوطنات غلاف غزة بالبقاء قرب الأماكن المحصنة.

وبحسب وسائل الاعلام فقد سمع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة ومستوطنات ساحل عسقلان، كما اعترضت منظومة القبة الحديدية صاروخين من غزة وسقوط صواريخ في مناطق مفتوحة بعسقلان واشكول.

وأعلنت وسائل الاعلام عن إصابة مبنى بصاروخ في مستوطنة نتيف هشعراه، حيث لم يعلم عن وجود إصابات.

من جهتها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية استئناف الرد على اعتداءات الاحتلال، مؤكدةً أن العقاب قد بدأ على هذا العدوان.

أما حركة الجهاد الإسلامي علقت قائلةً "لسنا معنيين بالانتقال لمواجهة عسكرية ولن نتنازل عن الرد".

بدوره، أكّد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، عدم وصول أي اصابات إلى المستشفيات جراء الاستهداف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من القطاع حتى اللحظة.

من جهته، قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن ‏التعامل الفوري للمقاومة مع تصعيد العدو والرد عليه بقوة يعكس حالة الوعي والوضوح الكبير لديها في الرؤية في إدارة الصراع وتوصيل الرسالة و ضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة وكافية لإجباره على وقف التصعيد وعدم التمادي في الإستهداف.

وأوضح برهوم أن حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه مطلب وطني وخيار إستراتيجي.

يذكر أن الاعتداءات الإسرائيلية جاءت بعد يوم من التصدي الفلسطيني البطولي لقوات الاحتلال على حدود القطاع في اليوم الثالث عشر لمسيرات العودة.

وفي سياق آخر أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن إصابة أحد ضباطه بجراح متوسطة، الجمعة، جراء إلقاء قنبلة يدوية تجاهه من قبل فلسطينيين، على حدود شمال قطاع غزة.

وقال جيش الإحتلال في بيان ان الضابط أصيب بجروح متوسطة، ونقل إلى مستشفى “سوروكا” في بئر السبع جنوب الأراضي المحتلة.

وذكر البيان أن الحادث وقع خلال أحداث مسيرة العودة، الجمعة، قرب السياج الحدودي، شمال قطاع غزة.

إلى ذلك اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال مسيرات العودة في شرق غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة استشهاد الفتى عثمان رامي حلس (15 عاما) برصاص الاحتلال شرق غزة فيما اصيب 220 مواطنا بجراح مختلفة واختناق بالغاز شرق قطاع غزة لحد الان.

وتوافد آلاف الفلسطينيين إلى مخيمات العودة الكبرى شرق قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة، التي يريدون من خلالها التعبير عن تضامنهم مع أهالي الخان الأحمر شرق قطاع غزة، والذي يقاوم صلف التهجير الإسرائيلي حسبما افاد موقع المركز الفلسطيني للإعلام.

وتطلق قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه المخيمات شرق قطاع غزة، فيما بدأ الشبان بإشعال الإطارات المطاطية لحجب الرؤية عن القناصة.

فيما واصل الشبان بإرسال البالونات الحارقة؛ ما أدى لإشعال النار في مناطق متفرقة في الأراضي المحتلة شرق قطاع غزة.

ونجح شبان الانتفاضة في نزع جزء من السياج الأمني شرق خان يونس وسحبه الى داخل مخيم العودة.

وقال المتحدث بإسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن الشعب الفلسطيني بعد مائة يوم من مسيرات العودة أقرب إلى تحقيق أهدافها وجني ثمارها ولم يزل أشد ثباتاً على مواقفه وأكثر التفافاً حول حقوقه وثوابته الوطنية.

وأضاف أن إجراءات الإحتلال وتشديد الحصار والتلويح بعقوبات جديدة لن تصادر إرادة الشعب الفلسطيني في إسقاط ما يسمى بصفقة القرن وكسر الحصار عن غزة.

وكانت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار دعت في بيان لها سكان محافظات القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "الوفاء للخان الأحمر"..