أعلن عاملون بحقل الشرارة النفطي العملاق في ليبيا، أن جماعة مجهولة اختطفت في وقت مبكر من يوم السبت، موظفين اثنين في هذا الحقل النفطي، أحدهما أجنبي، في هجوم شنته على منشأة بالحقل.

وقال أحد المهندسين إن الهجوم وقع على محطة للتحكم على مشارف الشرارة، التي تبعد حوالي 40 كيلومترا عن الجزء الرئيسي من الحقل النفطي.

ويأتي هذا الحادث عقب إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، استئناف عمليات التصدير من موانئ الهلال النفطي، ملغيا قراره السابق بإغلاقها.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، أن "القيادة العامة قررت تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة" في طرابلس، مؤكدا سيطرة الجيش الليبي الكاملة على منطقة الهلال النفطي.

بدورها، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس في وقت سابق من السبت، رفع حالة "القوة القاهرة" عن موانئ تصدير النفط في "راس لانوف، والسدرة، والزويتينة، والحريقة". وأكدت المؤسسة إعادة عمليات الإنتاج والتصدير إلى طبيعتها تدريجيا خلال الساعات المقبلة.

من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعودة إلى إنتاج النفط الليبي وتصديره بشكل منتظم تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط. ويأتي ذلك وفقاً للقرارات رقم 2259 و2278 و2362 الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتشعر البعثة بالتشجيع إزاء قرار المؤسسة الوطنية للنفط القاضي برفع حالة القوة القاهرة ما سيمكّن من استئناف تصدير النفط.

وتؤكد سرعة تسوية هذه الأزمة رغبة مختلف الأطراف الليبية في الحفاظ على وحدة البلاد وحماية إدارة موارده الطبيعية لما فيه منفعة شعبها. وظهر ذلك من خلال عديد اللقاءات التي اجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، مع الأطراف الرئيسية الليبية دعماً للتوصل إلى حل لهذه الأزمة.

وتقف البعثة على أهبة الاستعداد للعمل مع الشعب الليبي والمؤسسات الليبية وجميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى توزيع عادل ومنصف لثروات البلاد الطبيعية ومن أجل تحقيق شفافية أكبر في إدارة أموال البلاد.