أكد قائد حركة "أنصار الله" اليمنية السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي أن "الساحل الغربي أنسب ميدان سيغرق فيه العدو"، منبّهاً إلى أن "العدو الأميركي والإسرائيلي يتحرّك في اتجاه السيطرة على الأمة في استهداف شامل وليس عسكري فقط".

وشدّد السيد الحوثي على أنه "لا يمكن لأي شعب من شعوبنا أن يعوّل على مبادرات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، موضحاً "أننا قبلنا بأن يكون للأمم المتحدة دور فني ولوجستي ومساعد في ميناء الحديدة والأعداء رفضوا ذلك".

وفي الذكرى السنوية لـ "الصرخة بوجه المستكبرين"، لفت السيد الحوثي إلى أن "عدونا يسعى للسيطرة علينا إعلامياً عبر السيطرة على الإعلاميين في أدائهم بحيث يتحولون لأقلام تخطّ له ما يخدمه"، معتبراً أن "عدونا يتجه لتنشئة طلابنا على مناهج مغلوطة تخدم العدو الإسرائيلي".

وأشار قائد حركة "أنصار الله" اليمنية إلى أن "العدو يعمل على صناعة رجال دين يخدمون نهجه كهيئة كبار العلماء السعودية، ولو كان تحرك العدو عسكرياً لكانت المسألة سهلة وبسيطة لكن تحركه شامل وشيطاني"، لافتاً إلى أن "العدو يرغب بتحويلنا إلى سوق إستهلاكي وأمة استهلاكية لا أمة منتجة".

ووصف السيد الحوثي الإسلام السعودي والإماراتي بأنه "نموذج للنفاق من حيث الجوهر والمضمون لخدمة أميركا وإسرائيل"، متهماً الولايات المتحدة الأميركية برعاية جرائم الإبادة التي ترتكب ضد الشعب اليمني".

كما لفت السيد الحوثي إلى أن "السعودية والامارات تستبيحان دماء اليمنيين"، معتبراً أن "المؤامرات الأميركية والإسرائيلية التي يريدون فرضها على أمتنا تدفع بنا إلى الانهيار والتفكك".

وأكد قائد حركة "أنصار الله" اليمنية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مساره التحرري والدفاع عن الأرض والعرض ومواجهة "صفقة القرن"، معتبراً أن "السعودية هي طرف وشريك أساسي في صفقة القرن لخدمة أميركا وإسرائيل".

وشدد على أن "صراعنا مع النظام السعودي الإماراتي هو لأننا اتجهنا في خيار العداء لأميركا وإسرائيل".

وفي الختام، توجه السيد الحوثي بالشكر لكل من تضامن مع الشعب اليمني وبالأخص حزب الله وسيد المقاومة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

ميدانياً أعلنت القوة الصاروخية اليمنية، السبت، أنها استهدفت معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران بصاروخ باليستي قصير المدى.

وأكد مصدر في القوة الصاروخية اليمنية، "إصابة الصاروخ لهدفه وسماع دوي انفجار وسط معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران، بحسب قناة المسيرة.

كما استهدف الجيش واللجان الشعبية الجمعة، رتلا عسكريا لدبابات الجيش السعودي في قطاع نجران.

وأفاد مصدر عسكري لـــ"المسيرة نت" أن صاروخية ومدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعا لدبابات الجيش السعودي غرب موقع السديس العسكري وحققت إصابات مباشرة.

وأشار المصدر أن عملية الاستهداف كانت عقب عملية استطلاع موفقة تمكنت من رصد رتل الدبابات الذي وصل الى الموقع لمساندة الجيش السعودي والمرتزقة الذين تكبدوا خسائر فادحة أثناء محاولاتهم الفاشلة للتقدم واستعادة المواقع التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية.

يذكر أن عددا من الجنود السعوديين ومرتزقتهم قتلوا وجرح آخرون, في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعاتهم على طول جبهة نجران الحدودية.

إلى ذلك استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش واللجان الشعبية، مساء الجمعة، تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير.

وأفاد مصدر عسكري عن إطلاق صاروخ محلي الصنع نوع "زلزال2" على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في جبهة عسير.

وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في ذات الموقع بصلية من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة في صفوف المرتزقة.

يذكر أن مرتزقة الجيش السعودي تكبدوا خسائر فادحة في الأيام الماضية خلال محاولات زحف فاشلة قبالة منفذ علب الحدودي.

هذا وشن الجيش واللجان الشعبية الجمعة، عمليات عسكرية نوعية على مواقع وتحصينات المنافقين في مناطق متفرقة من جبهة نهم.

وأفاد مصدر عسكري عن تنفيذ عمليات هجومية استهدفت مواقع الغزاة في جبل النهدين بالقتب، ومواقع في القرن بجبهة نهم.

وأكد المصدر سقوط أعداد كبيرة من المرتزقة بين قتيل وجريح، وتكبيدهم خسائر في عددهم وعتادهم وتدمير جرافة عسكرية بصاروخ موجه.

وذكر المصدر أن العملية الهجومية تزامنت مع قصف مدفعي وتمشيط بمختلف العيارات على المواقع المستهدفة.

وأضاف المصدر أن الجيش واللجان أفشلوا محاولة زحف للغزاة باتجاه مواقع في تباب الرباح الشرقية وتباب العياشات في القتب في نهم.