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رقم الخبر: 226007 تاريخ النشر: تموز 14, 2018 الوقت: 18:32 الاقسام: محليات  
الاتحاد الأوروبي: لا يعترف بسيادة (إسرائيل) على الأراضي المحتلة

الاتحاد الأوروبي: لا يعترف بسيادة (إسرائيل) على الأراضي المحتلة

أكد الاتحاد الأوروبي رفضه الاعتراف بسيادة (إسرائيل) على الأراضي المحتلة في 1967، وسط خلاف بين (إسرائيل) وإيرلندا بسبب مشروع قانون يحظر استيراد إيرلندا سلعا من المستوطنات الإسرائيلية.
وفي مؤتمر صحفي ببروكسل، قالت مايا كوسيانتشيتش، المتحدثة باسم رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني: نحن بالطبع نتابع المسار التشريعي لهذا المقترح الذي لا يزال متواصلا، مبينة أنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على مشروع قانون قيد الدراسة.
وأضافت: لا نعترف بسيادة (إسرائيل) على المناطق التي احتلتها في1967 ولا نعتبرها جزءا من الأراضي الإسرائيلية.
وكان مجلس الشيوخ الإيرلندي صوّت، مساء الأربعاء الماضي، بغالبية 25 صوتا مقابل 20 صوتا، على مشروع قانون يحظر استيراد إيرلندا سلعا من المستوطنات الإسرائيلية. وسيعرض مشروع القانون على مجلس النواب للموافقة عليه ليصبح ساري المفعول، علما بأن الحزب الحاكم في إيرلندا يعارض هذا النص.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت، الخميس، السفير الإيرلندي لديها للاحتجاج على مشروع القانون، وهددت أيضا بإغلاق السفارة الإيرلندية في تل أبيب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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