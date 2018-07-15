أعلن ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري الشيخ عبد الله حاجي صادقي، عن إستعداد رجال الدين لتقديم الاستشارات الدينية والعقائدية أينما اقتضت الحاجة في مختلف انحاء العالم شأنهم شأن القادة المستشارين.

وأشار صادقي السبت في المؤتمر الصحفي الأول لملتقى تعبئة أساتذة حوزات العلوم الدينية بمدينة قم المقدسة، أشار الى حرب الـ33 يوما قائلاً: بعد إنتصار حزب الله، جاءنا عدد من ممثلي السيد حسن نصر الله الى مدينة قم المقدسة وقدموا هذه الرسالة من جانبه: جئنا بعد تحقيق النصر في ساحة القتال لنطلب مساعدة حوزات العلوم الدينية في قم لرفع معنويات قواتنا في ساحات الجهاد الأصغر.

وفي معرض إجابته على سؤال حول السبب الكامن وراء طلب أميركا بخروج إيران من سوريا، قال الشيخ حاجي صادقي: لدينا علاقات جيدة جدا مع دول الجوار بما في ذلك روسيا وسوريا وان الزيارة الأخيرة لمستشار قائد الثورة للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي الى روسيا كانت مبادرة جيدة جدا؛ وان تواجدنا في سوريا سيستمر طالما ارادت حكومة هذا البلد ذلك.

واعتبر صادقي، أحد أسباب عدم رغبة أميركا في تواجد إيران في سوريا هو رغبتها في إحياء داعش في المنطقة من جديد قائلاً: إن الأميركان يفكرون في إحياء داعش ويعتبرون حضور إيران في سوريا معارضاً لأهدافهم.

كما أكد، ان الحرس الثوري يتواجد على كافة الأصعدة بهدف صيانة الثورة وخدمة الناس في اطار توجيهات سماحة القائد الذي أكد ان أكبر كفاح اليوم أمام الإستكبار العالمي يتمثل في خدمة الناس.

وفي جانب آخر من حديثه، قال ممثل الولي الفقيه: اذا أراد العدو أن يتعرض لنا، ليعلم انه سيتعرض لخطر داهم، لأن الحرس الثوري في ذروة الاستعداد في كل النواحي.

كما أكد أن أحد محاور إستعداد الحرس الثوري يتمثل في تواجده في البحر ومضيق هرمز.

وفيما أشار الى النجاحات التي حققتها جبهة المقاومة في المنطقة قال: شاهدنا اليوم أنه بفضل المقاومة تم دفع أشد هجمات الأعداء مما أدى الى تعزيز روح المقاومة لا على صعيد المنطقة فحسب، بل على صعيد العالم بأسره.