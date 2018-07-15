كما وافق مجلس الأمن بالإجماع على قرار بتقليص حاد لقوة حفظ السلام المشتركة إلى النصف، وذلك ردا على تراجع القتال وتحسن الوضع الأمني.

ويقلص القرار الجديد قوات يوناميد من قوامها الحالي المقدر ب8735 جنديا الى 4050 بحلول 30 يونيو حزيران 2019.

وأكد ممثل السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمر دهب في كلمة له أمام المجلس التزام حكومة بلاده بتحقيق السلام في دارفور، داعيًا الدول الأعضاء إلى توفير الدعم لبلاده لتتمكن من بناء المشاريع التنموية التي تساعد في عملية بناء السلام.

وتأسست القوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في 2007 بتفويض للمساعدة في حماية المدنيين.