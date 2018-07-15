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رقم الخبر: 226001 تاريخ النشر: تموز 14, 2018 الوقت: 18:44 الاقسام: عربيات  
مصر.. المؤبد لـ24 إخوانيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

مصر.. المؤبد لـ24 إخوانيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

قضت دائرة إرهاب الشرقية، السبت، بالسجن المؤبد لـ24 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن 3 سنوات مشدد، لتحريضهم على العنف، بدائرة قسم أول الزقازيق، والانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف وحيازة منشورات تحريضية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، وائل عيد.

وتعود أحداث القضية رقم 4649 لسنة 2014 جنايات قسم أول الزقازيق، المتهم فيها" إسلام نبيل عطية" و26 آخرين، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، بقيام مسيرة للإخوان الإرهابية، والتحريض على العنف والقيام بأعمال تخريبية، وتم تحديد 27 منهم في القضية، وإحالتهم النيابة العامة للمحاكمة، بتهمة بالإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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