أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، السبت، أن الأوضاع على الحدود الشمالية للكويت يسودها الأمن والهدوء، وأنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق بشأن تلك الأوضاع، مشددا على أن الجهات الأمنية المختلفة تراقب عن كثب الأوضاع الأمنية هناك وتطوراتها.

وقال المصدر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية - "إن الكويت تتابع باهتمام بالغ الأحداث والتطورات الأخيرة في العراق، والمتمثلة بالمظاهرات والاحتجاجات التي جرت هناك، وتؤكد ثقتها في قدرة العراقيين على معالجة هذه الأحداث، بما يحقق الحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة أبنائه".

وأعرب المصدر عن تمنياته بعودة الأوضاع الى طبيعتها، والهدوء إلى ربوع العراق، ليتمكن العراقيون من تجاوز هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، والتصدي لما يواجهونه من تحديات.