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رقم الخبر: 225998 تاريخ النشر: تموز 14, 2018 الوقت: 18:40 الاقسام: عربيات  
الشيخ قاسم: الحكومة اللبنانية القادمة لها دور مركزي

الشيخ قاسم: الحكومة اللبنانية القادمة لها دور مركزي

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن "انتصارات تموز سنة 2006 دوت في العالم وأحدثت معجزة لم تكن في بال الكثيرين، بل لم يكونوا يتصورون أن تنتصر قلةٌ مؤمنةٌ مجاهدة على تجمع دولي آثم يؤيد الاعتداء على الإنسانية".

وأضاف الشيخ قاسم "لقد أسست مقاومة حزب الله لمعادلة التحرير والاستقلال فحرب تموز لم تكن مجرد انتصارٍ عسكري على العدو، بل أسست لجملة من النتائج، فمنعت التوطين إلى غير رجعة، ومنعت استخدام لبنان منصة أجنبية لترويج السياسات الظالمة، وتبنت أسس قوة لبنان بالجيش والشعب والمقاومة، كما أسست لقوة ضرب الإرهاب التكفيري".

وتابع الشيخ قاسم "من هنا عندما خضنا الإنتخابات النيابية الأخيرة رفعنا شعار نحمي ونبني لنقول بأن المقاومة والبناء كلاهما يسير معاً، نحن الذين نقاوم نساهم في البناء ونعمل، لا أن تكون الحماية منا والبناء من الآخرين بل نحمي ونبني ونتعاون مع من يحمي ويبني، ولذا سنكون شركاء في البناء في كل مواقع الدولة وسنحرص في أن يكون الأداء أداءً مستقيماً كما استقامة المقاومة".

وأردف الشيخ قاسم إن "الحكومة اللبنانية القادمة لها دور مركزي في الاقتصاد والشؤون الاجتماعية وكل تأخير في تشكيلها يفاقم من الخطر"، مضيفاً "علينا أن نشكل الحكومة مستفيدين من نتائج الإنتخابات النيابية كمعيار عادل، وأن نسهل التأليف بالمرونة المناسبة لأن الحكومة ليس قطعة جبنة يتقاسمها البعض على حساب الوطن".

 

 
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مصدر الخبر: بيروت/وكالات
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