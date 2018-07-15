* ان لم تُصدّر ايران النفط من الخليج الفارسي فلن يكون بامكان الدول الأخرى ذلك * ترامب شخص غير منطقي ولا يمكن توقع تصرفاته.. ولا نعير أهمية لكلام نتنياهو * طهران وموسكو عازمتان على تطوير علاقاتهما.. والناتو سيفشل لو نشر قوات في سوريا

قد تكون صعوبات في ظل الحظر، لكننا نعرف كيف نسوّق النفط ونبيعه

اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية علي اكبر ولايتي، بان ايران لن تجري أي لقاءات ومفاوضات مع مسؤولي ادارة ترامب وسائر المسؤولين الاميركيين.

وقال ولايتي في مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة في موسكو وهو يرد على سؤال لمراسل رويترز حول امكانية اللقاء مع ترامب وسائر المسؤولين الاميركيين لخفض التصعيد بين الطرفين: اننا لا نعتزم أبدا التفاوض مع اميركا، لذا فانه على المسؤولين الاميركيين الذين يتوهمون باننا نريد التفاوض معهم ان يعلموا باننا لا نعتبر ترامب وسائر المسؤولين الاميركيين جديرين بالتفاوض معهم.

واضاف: إن اميركا نقضت الاتفاق النووي الذي أيده مجلس الأمن الدولي، فهل نتفاوض معها لتوجه لنا كلاما لا أساس له ؟.

وفي رده على سؤال آخر لرويترز حول كيفية بيع النفط لروسيا قال: إننا نقوم باستخراج النفط وبيعه واستلام ثمنه.

واضاف: لقد تعودنا على المشاكل التي سنواجهها في بيع النفط ولا نرى أي مشكلة غير قابلة للحل، فمن المحتمل ان تكون هنالك صعوبات في ظل الحظر لكننا نعرف كيف نقوم بالتسويق والبيع.

واوضح بان لايران اتفاقيات نفطية مع 3 شركات روسية وقد اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بان بلاده يمكنها القيام باستثمارات ضخمة في ايران.

وفي الرد على سؤال لمراسل (ريانوفوستي) حول تصريحات بعض المسؤولين الايرانيين بشأن احتمال غلق مضيق هرمز في حال منع ايران من تصدير النفط قال ولايتي: إن التصريح الاكثر وضوحا وصراحة هو الذي أدلى به رئيس الجمهورية خلال زيارته الاخيرة الى اوروبا.

واضاف: إن اميركا أعلنت بانها سوف لن تدع ايران تصدر النفط من الخليج الفارسي وان رد الجمهورية الاسلامية الايرانية على ذلك جاء من قبل رئيس الجمهورية بصراحة بالغة، فان لم نتمكن من تصدير النفط من الخليج الفارسي فلن يكون بإمكان الدول الأخرى أيضاً تصدير النفط.

* الناتو سيفشل لو نشر قوات في سوريا

وفي الرد على سؤال لقناة (سحر تي في) حول رأي الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن احتمال نشر قوات للناتو في الحدود التركية السورية قال ولايتي: لا شك ان الكثير من هذه القرارات الحمقاء تتخذ لكنني اؤكد بان أضغاث احلام الناتو برئاسة ترامب لن تتحقق.

وأضاف: لقد قاموا بإعداد ارهابيين لاسقاط الدولة السورية لكننا رأينا هزيمتهم بعد 7 اعوام، والان يريدون الدخول في حرب مع سوريا مباشرة.

وقال ولايتي: انهم يعلمون بأن قوى المقاومة المؤلفة من ايران وسوريا والعراق وحزب الله لن تسمح بنشر قوات للناتو في الحدود السورية وان مثل هذا الاجراء يعتبر غير قانوني.

وأكد بان سوريا ستكون مستنقعا لقوات الناتو ان نشرت فيها وان قوات المقاومة ستعطي ردا تاريخيا على مثل هذا التواجد.

* ترامب شخص غير منطقي

وفي الرد على سؤال حول تصريحات ترامب بان ايران اصبحت تتصرف باحترام مع اميركا قال ولايتي، الرئيس الاميركي شخص غير منطقي ولا يمكن توقع تصرفاته.

* لا نعير اهمية لكلام نتنياهو

وفي الرد على سؤال لصحيفة (كامرسانت) الروسية حول رأيه بشأن تصريحات مسؤول اسرائيلي إدعى بان روسيا ساعدت في انسحاب القوات الحليفة لايران من الحدود السورية مع الكيان، قال ولايتي: اننا لا نعير أهمية لكلام رئيس وزراء الكيان الصهيوني.

واضاف: إن نتنياهو يطلق تصريحات متنافضة أينما حل، وحتى ان الغربيين اصبحوا يبتعدون عنه وليس من المهم لنا ما يقوله.

وقال ولايتي: المهم لنا هو روسيا اذ ان ايران وروسيا وحزب الله متناسقون تماما مع بعضهم البعض وان هذه العلاقة لا تعني الكيان الصهيوني.

* ايران وروسيا عازمتان على تطوير علاقاتهما الاستراتيجية

واكد ولايتي بان ايران وروسيا عازمتان على الاستمرار بترسيخ وتطوير علاقاتهما الاستراتيجية.

واشار الى تصريح الرئيس الروسي خلال لقائه معه حول تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وقال: انه من الممكن ان يتم خلال الاعوام الاربعة القادمة توظيف استثمارات روسية بقيمة 50 مليار دولار في القطاع النفطي الايراني.