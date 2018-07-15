أكد نائب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن الفكر التعبوي أصبح قويا في المنطقة والعالم، بحيث يقول رئيس الوزراء الصهيوني أينما نلتفت نرى خمينيا او خامنئيا مخيما قربنا.

وخلال الملتقى الاولى لأئمة الجماعات في الجيش، قال العميد محمد حسين سبهر: ان الاسلام لم ينتشر في العالم بقوة السلاح، مصرحا ان اعداء الاسلام توصلوا الى هذه النتيجة بأن يعملوا على تخريب ثقافة المسلمين بدلا من إلقاء القنابل عليهم.

وأشار العميد سبهر الى بطولات الشهيد العميد همداني في سوريا، وقال: كان من أهم دوافع الشهيد همداني في سوريا هو نشر الفكر التعبوي، حتى انه نشر هذا الفكر بين الجيش السوري ايضا.

ولفت العميد سبهر الى ان الفكر التعبوي اصبح قويا في المنطقة والعالم، بحيث ان نتنياهو (رئيس الوزراء الصهيوني) قال قبل فترة اينما التفت ارى خمينيا وخامنئيا مخيما وراء حدود اسرائيل.

وتابع: ان قائد الثورة أكد مرارا انه لا يوجد أي طريق لصيانة الثورة الا في مواجهة أميركا، في الظروف التي يسعى فيها الاعداء الى اقتلاع جذور الشعب الايراني، فإذا كان الفكر التعبوي سائدا فإن اميركا لا يمكنها ان تنتصر، وسنجتاز المنعطف التاريخي الذي أشار اليه سماحة قائد الثورة.