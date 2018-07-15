قال عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجة في مجلس الشورى الاسلامي، إن البلد اليوم بحاجة الى الوفاق والانسجام والوحدة والتعاون بين القوى الثلاث للتغلب على المشاكل ولان الاعداء دخلوا الساحة بكل ما يملكون وسيقومون بفعل كل شيء ضد الشعب الايراني.

واضاف سيد حسين نقوي حسيني ان اعداء الجمهورية الاسلامية يقومون اليوم بمتابعة فرض حظر شامل علينا وفي هذا الصدد يقومون بإجراءات على الصعيد الدولي.

وبين انه عندما تقوم الحكومة الامريكية المتغطرسة بالخروج من الاتفاق النووي الدولي فهذا يعني انهم لا يلتزمون بتعداتهم وفي هكذا ظروف ولحل المشاكل الاقتصادية التي يمر بها البلد يجب على القوى الحاكمة تشكيل مقر قيادة لإتخاذ القرارات اللازمة.

وقال ايضا في هذا الصدد اذا كانت هنالك ضرورة لاقرار قانون في البرلمان فأن المجلس على اتم الاستعداد لبحثه والمصادقة علية مؤكدا ان الشعب الايراني سيتغلب على ما يقوم به الاعداء كما فعلها سابقا.

واكد نقوي على ضرورة التعديل الحكومي وقال: ان التغيير في الفريق الاقتصادي الحكومي قد يؤدي لحل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلد.