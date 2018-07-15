قال مدير مجمع الملح المعدني في إيران: إن 46 ألف طن من كبريتات الصوديوم المعدنية أنتجت هذا الربيع 32 ألف طن في أراك و14 ألف طن في وحدة كرمسار.

وأضاف رضا عروجي، في مقابلة مع (إرنا)، السبت: إن منتجات الشركة تستهلك للصناعات المحلية. وذكر ان كبريتات الصوديوم هو ملح الصوديوم لحمض الكبريتيك ويستخدم كعنصر رئيسي في إعداد مساحيق التنظيف.

وأعلن مدير مجمع الملح المعدني في إيران عن إنتاج 17 ألفاً و800 طن من الملح المكرر خلال هذا العام، ليسجل الإنتاج في هذا القطاع ارتفاعاً بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال: إن نحو 7 آلاف طن من الملح المنتج هذا العام تم تصديره إلى دول الخليج الفارسي، وخاصة العراق، في حين أن الباقي تم استهلاكه محلياً.